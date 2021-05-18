Macaristan'da Kovid-19'a karşı "acil durum" eylüle kadar uzatıldı
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Macaristan'da Kovid-19'a karşı "acil durum" eylüle kadar uzatıldı

Macaristan'da Kovid-19'a karşı 'acil durum' eylüle kadar uzatıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla ilan edilen "acil durum"un, eylül sonuna kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

Macaristan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla ilan edilen "acil durum"un, eylül sonuna kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

Adalet Bakanı Judit Varga tarafından Ulusal Meclise sunulan ve hükümete, kanun hükmünde kararname çıkarabilme ve bazı kanunların uygulanmasını askıya alabilme imkanı sağlayan acil durum yasa tasarısı, 58'e karşı 127 oyla kabul edildi.

Buna göre ülkede "acil durum", eylül sonuna kadar uzatıldı.

Kovid-19 virüsünün varyantlarının Avrupa'ya yayılmaya devam ettiğini ve bunların Macaristan'da da bulunduğunu belirten Bakan Varga, bu yüzden kanunun uzatılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Macar hükümeti, salgına karşı hızlı tedbir alabilmek için 4 Kasım 2020'de 15 günlük acil durum ilan etmiş ve daha sonra da bunu 2 defa 3 aylığına uzatma kararı almıştı.

Macaristan'da son 24 saatte 382 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 798 bin 955'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 64 artarak 29 bin 277'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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