Macaristan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
Macaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
15.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:10
Macaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de koronavirüs teşhisi konularak Del-Pesti Merkez Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Söz konusu can kaybının ardından, Macaristan'ta koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.Macaristan'da 32 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.
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Kaynak: DHA