Macaristan'da kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Macaristan'da kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardı

Macaristan'da kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardıTuba KARA, (DHA)- Macaristan'da bir otobüs şoförü, durakta bekleyen yaşlı kadının gasp edildiğini görünce hareket halindeki otobüsü kenara çekip, otobüsten inerek kadının yardımına koştu.

14.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:56

Macaristan'da kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardı

Tuba KARA, (DHA)- Macaristan'da bir otobüs şoförü, durakta bekleyen yaşlı kadının gasp edildiğini görünce hareket halindeki otobüsü kenara çekip, otobüsten inerek kadının yardımına koştu. O anlar ise otobüste bulunan kameralara anbean yansıdı.

Olay, ülkenin Miskolc şehrinde meydana geldi. Zsolt Kiss Karoly adındaki otobüs şoförü, durakta otobüs bekleyen yaşlı kadının bir adam tarafından gasp edildiğini fark etti. Hareket halindeki otobüsü kenara çeken Karoly, otobüsten inerek yaşlı kadını gaspçının elinden kurtardı.

Yaşlı kadını tartaklayan ve gasp etmeye çalışan adamı kovalayan şoför Karoly olayla ilgili olarak, "Bunun bir gasp olduğunu anladım. Otobüsü sürmek zorundaydım ama bunu da görmezden gelemezdim. Kavga çıkması durumunda kimseye araçların çarpmaması için otobüsü gaspın olduğu şeride doğru kenara çektim. Neyse ki, olayın da otobüsteki kameralar tarafından kaydedildiğini öğrendim? dedi.

Yaşlı kadını gasp etmeye çalışan 27 yaşındaki adamın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Macaristan'da kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Engin Altay Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sezen Aksu Emre Kınay Seda Sayan Demet Akalın
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Hikmet Karaman
Daha Fazla Kamu Kadın Karar Jandarma
Şu an buradasınız: Macaristan'da kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 16:57:32. #1.15#
title