Macaristan'da ilk Kovid-19 vakası
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Macaristan'da ilk Kovid-19 vakası

Macaristan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

04.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:08
Macaristan'da ilk Kovid-19 vakası

'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Macaristan Başbakanı , 'tan yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını bildirdi.

Virüs tespit edilen 2 kişinin, Macaristan'da eğitim gören İran vatandaşları olduğunu kaydeden Orban, söz konusu kişilerin hastanede tedavi gördükleri bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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