Macaristan'da ilk Kovid-19 vakası
Macaristan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Macaristan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını bildirdi.
Virüs tespit edilen 2 kişinin, Macaristan'da eğitim gören İran vatandaşları olduğunu kaydeden Orban, söz konusu kişilerin hastanede tedavi gördükleri bilgisini paylaştı.
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Kaynak: AA