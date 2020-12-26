Macaristan'da ilk Covid-19 aşısı vuruldu
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Macaristan'da ilk Covid-19 aşısı vuruldu

26.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:56
Macaristan'da ilk Covid-19 aşısı vuruldu

Macaristan'da Covid-19'a karşı aşılamanın başlaması ile Pfizer-BioNTech tarafından geliştirile aşı ilk olarak kadın bir başhekime vuruldu.

Macaristan'da Covid-19'a karşı aşılamanın başlaması ile Pfizer-BioNTech tarafından geliştirile aşı ilk olarak kadın bir başhekime vuruldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan'da AB üyesi ülkelerden bir gün önce Covid-19'a karşı aşılamalar başladı. Sabah saatlerinde 4 bin 875 kişiyi aşılamaya yeterli olacak Pfizer-BioNTech aşısının Macaristan'a ulaşması ile sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Aşılar güvenlik güçleri eşliğinde başkent Budapeşte'ye ulaştırıldı.

Ülkedeki ilk aşılama başkent de bulunan Del-Pest Merkez Hastanesi'nde Ulusal Hematoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Janos Szlavik tarafından Başhekim Adrienne Kertesz'e yapıldı. Hükümet sözcüsü aşılamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları arasında aşılamayı daha önce tanımlanan bir plana göre başlattık" dedi.

Macaristan'da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 315 bin 362'ye, toplam can kaybı ise 4 bin 875'e ulaştı.

Öte yandan Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Portekiz ve İspanya gibi birçok AB ülkesinde ise yarın sağlık çalışanlarından başlayarak Covid-19'a karşı toplu aşılamaların başlaması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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