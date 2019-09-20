Macaristan'da Gül Baba Festivali

20.09.2019 21:18

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Tamas Menczer, Gül Baba Türbesi'nde düzenlenen festivalin hedefinin Türk halkını ve iki kültür arasındaki benzerlikleri tanıtmak olduğunu belirterek, "Türk ve Macar tarihi birçok dönemde birbiriyle kesişti." dedi.

Menczer, Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Gül Baba Kültür Festivali'nin açılışında konuştu.

Kültürel değerlerin korundukça gelecekte daha güçlü olunacağına işaret eden Menczer, "Gül Baba Türbesi'nde düzenlenen bu festivalin hedefi, Türk halkını ve iki kültür arasındaki benzerlikleri tanıtmak. Türk ve Macar tarihi, birçok dönemde birbiriyle kesişti." ifadesini kullandı.

Menczer, Kütahya'daki Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth ve dünyaca ünlü Macar besteci Bela Bartok'un Osmaniye'deki müzelerinin Türkiye tarafından korunduğunu vurguladı.

Menczer, Gül Baba Vakfı'nın bir yılda 60'a yakın program düzenlediğini de anımsattı.

Gül Baba Vakfı Genel Müdürü İstvan Szalai, konuşmasında, Gül Baba Türbesi'nin restorasyon sonrası geçen yıl kasımda açıldığını hatırlatarak, bugüne kadar 32 binden fazla kişinin ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Festival süresince, Türk ve Macar kültürü temsilcilerinin yer alacağını belirten Szalai, etkinlikte konserler, bilimsel sunumlar ve sergiler düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

Kaynak: AA