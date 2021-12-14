Macaristan'da göçmenleri taşıyan otomobil takla attı: 7 ölü, 4 yaralı - Haberler
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Macaristan'da göçmenleri taşıyan otomobil takla attı: 7 ölü, 4 yaralı

Macaristan'da göçmenleri taşıyan otomobil takla attı: 7 ölü, 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Macaristan'da yasa dışı göçmenleri taşıyan otomobilin sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Macaristan'da yasa dışı göçmenleri taşıyan otomobilin sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin bir süre takip ettiği sürücü, otomobilin kontrolünü kaybedince eve çarparak takla attı. Kazada 7 göçmen hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, ülkenin Csongrad-Csanad ilçesindeki Morahalom kasabasında meydana geldi. Dur ihtarına uymayan sürücü, hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Polisin takibe aldığı sürücü, aracın kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan bir eve çarparak takla attı. Csongrad-Csanad Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, kazada 7 göçmenin yaşamını yitirdiği, sürücü dahil 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, otomobilde 10 göçmenin bulunduğu aktarıldı.


Macaristan'da göçmenleri taşıyan otomobil takla attı: 7 ölü, 4 yaralı

Macaristan'da göçmenleri taşıyan otomobil takla attı: 7 ölü, 4 yaralı

Macaristan'da göçmenleri taşıyan otomobil takla attı: 7 ölü, 4 yaralı

Macaristan'da göçmenleri taşıyan otomobil takla attı: 7 ölü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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