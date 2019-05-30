Macaristan'da gezi teknesi battı: 3 ölü

– Macaristan'da içinde 34 kişinin bulunduğu gezi teknesinin battığı, şu ana kadar 3 kişinin cesedine ulaşıldığı; 16 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Macar basını, başkent Budapeşte'de Tuna nehrinde içinde 34 kişinin bulunduğu gezi teknesinin battığını; 3 kişinin cesedine ulaşıldığını; 16 kişinin ise aranmakta olduğunu duyurdu. Yerel medya birçok kişinin çevreden gelen teknelerle kurtarıldığını yazdı.

Kaynak: DHA