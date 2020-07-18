Macaristan'da, Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi Macaristan'da, Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali protesto edildi.

Macaristan'da, Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali protesto edildi.

Azerbaycan-Macaristan Kardeşlik Derneği, Azerbaycan-Macaristan Gençler Birliği Derneği ve Azerbaycan Kültür Evi tarafından, başkent Budapeşte'deki Hösök (Kahramanlar) Meydanı'nda düzenlenen eyleme onlarca kişi katıldı.

Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Türkiye ve Macaristan bayrakları taşıyan Azerbaycan, Türkiye ve Macaristan vatandaşları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto ederek, "Karabağ bizimdir, bizim olacak" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Azerbaycan-Macaristan Kardeşlik Derneği Başkanı Ramiz Emirli, AA muhabirine, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdığını, Azerbaycan ordusunun şehit verdiğini belirterek, bunu Avrupa'da duyurmak için eylem düzenlediklerini söyledi.

Emirli, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştüğünü ve Macaristan'ın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelediğini aktardı.

Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA