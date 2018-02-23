Macaristan'da Eğitim Politikası Protesto Edildi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yüzlerce öğrenci düzenledikleri gösteriyle hükümetin eğitim politikasını protesto etti.

Gösterinin organizatörlerden Norbert Rozsa, öğrencilerin, eğitimdeki sorunlara ilişkin olarak Başbakan Viktor Orban ve İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balog ile görüşme talebinde bulunduklarını, cevap alınamayınca gösterinin düzenlendiğini söyledi.

Rozsa, 12 Mart'ta eğitim konusunda düzenleyecekleri programa, Macar Sosyalist Partisinin (MSZP) başbakan adayı Gergely Karacsony, Macar Yeşiller Partisi (LMP) lideri Bernadett Szel ve Macaristan'da ikinci büyük parti olan Jobbik'in Genel Başkanı Gabor Vona'nın katılacağını açıkladı.

Norbert Rozsa, taleplerine cevap gelmemesi halinde 15 Mart'ta bir gösteri daha düzenleyeceklerini kaydetti.

Öğrencilerin AB ve Macaristan bayraklarının yanı sıra "İnsan Kaynakları Bakanı istifa", "Eğitime özgürlük" yazılı pankartlar taşıdıkları gösteriye birçok muhalif isim de katıldı.