Macaristan'da düzenlenen Kılıç Dünya Kupası sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Macaristan'da düzenlenen Kılıç Dünya Kupası sona erdi

14.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:19
Macaristan'da düzenlenen Kılıç Dünya Kupası sona erdi

Macaristan'da organize edilen ve Türkiye'den 7 milli eskrimcinin yarıştığı Kılıç Dünya Kupası sona erdi.

Macaristan'da organize edilen ve Türkiye'den 7 milli eskrimcinin yarıştığı Kılıç Dünya Kupası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de 4 gün süren Kılıç Dünya Kupası, bugün gerçekleştirilen takım müsabakalarıyla tamamlandı.

Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla, Irmak Duvan ve Nisanur Erbil'den oluşan Kadın Kılıç Milli Takımı'nın 14. sırada, Enver Yıldırım, Muhammed Anasız ve Muhammed Furkan Kalender'in yer aldığı Erkek Kılıç Milli Takımı'nın ise 28. sırada turnuvayı tamamladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Prens Harry Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar
Spor Mesut Özil Caner Erkin Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Macaristan'da düzenlenen Kılıç Dünya Kupası sona erdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 20:21:40. #1.15#
title