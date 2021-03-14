Macaristan'da düzenlenen Kılıç Dünya Kupası sona erdi

Macaristan'da organize edilen ve Türkiye'den 7 milli eskrimcinin yarıştığı Kılıç Dünya Kupası sona erdi.

Macaristan'da organize edilen ve Türkiye'den 7 milli eskrimcinin yarıştığı Kılıç Dünya Kupası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de 4 gün süren Kılıç Dünya Kupası, bugün gerçekleştirilen takım müsabakalarıyla tamamlandı.

Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla, Irmak Duvan ve Nisanur Erbil'den oluşan Kadın Kılıç Milli Takımı'nın 14. sırada, Enver Yıldırım, Muhammed Anasız ve Muhammed Furkan Kalender'in yer aldığı Erkek Kılıç Milli Takımı'nın ise 28. sırada turnuvayı tamamladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak