Macaristan'da doğum anında kaydedilen cinsiyet daha sonra değiştirilemeyecek
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Macaristan'da doğum anında kaydedilen cinsiyet daha sonra değiştirilemeyecek

Macaristan'da parlamentosunda, doğum anında kaydedilen cinsiyetin daha sonra değiştirilmesini önleyen yasa tasarısı kabul edildi.

Macaristan'da doğum anında kaydedilen cinsiyet daha sonra değiştirilemeyecek
20.05.2020 01:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 01:38

Macaristan'da parlamentosunda, doğum anında kaydedilen cinsiyetin daha sonra değiştirilmesini önleyen yasa tasarısı kabul edildi.

Yasa tasarısı, 199 sandalyeli Ulusal Mecliste, 56 "hayır", 4 "çekimser" oya karşı 134 "evet" oyuyla kabul edildi.

Söz konusu değişiklik ile Macaristan'da resmi kurumlar sadece çocuğun doğumundan sonra biyolojik anlamda kaydedilen cinsiyetini tanıyacak ve bu daha sonraki dönemde değiştirilemeyecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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