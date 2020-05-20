Macaristan'da doğum anında kaydedilen cinsiyet daha sonra değiştirilemeyecek
Macaristan'da parlamentosunda, doğum anında kaydedilen cinsiyetin daha sonra değiştirilmesini önleyen yasa tasarısı kabul edildi.
20.05.2020 01:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 01:38
Macaristan'da parlamentosunda, doğum anında kaydedilen cinsiyetin daha sonra değiştirilmesini önleyen yasa tasarısı kabul edildi.
Yasa tasarısı, 199 sandalyeli Ulusal Mecliste, 56 "hayır", 4 "çekimser" oya karşı 134 "evet" oyuyla kabul edildi.
Söz konusu değişiklik ile Macaristan'da resmi kurumlar sadece çocuğun doğumundan sonra biyolojik anlamda kaydedilen cinsiyetini tanıyacak ve bu daha sonraki dönemde değiştirilemeyecek.
Kaynak: AA