Macaristan'da Covid-19 salgınında vaka rekoru - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Macaristan'da Covid-19 salgınında vaka rekoru

Macaristan'da Covid-19 salgınında vaka rekoru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Macaristan'da son 24 saatte 5 bin 270 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle günlük vaka rekoru kırıldı.

Macaristan'da son 24 saatte 5 bin 270 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle günlük vaka rekoru kırıldı.

Macaristan'da Covid-19 salgınında vaka artışı sürüyor. Macaristan'da son 24 saatte 5 bin 270 yeni vaka bildirilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 269 bin 979'a ulaştı. Son 24 saatte 82 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Macaristan'da toplam can kaybı sayısı ise 39 bin 599 olarak kayıtlara geçti. Macaristan hükümeti ülkedeki yeni vakaların yüzde 11'inden fazlasının Covid-19'un Omicron mutasyonu olduğunu açıkladı. Macaristan en son 3 bin 5 yeni Covid-19 vakası bildirerek günlük vaka rekoru kırmıştı.

(İHA)

Macaristan'da Covid-19 salgınında vaka rekoru

Macaristan'da Covid-19 salgınında vaka rekoru

Kabus yeniden hortladı! Korona günlük vaka sayısı 54 bini aştı, hastanelerden görüntü yağıyor

Kabus yeniden hortladı! Korona günlük vaka sayısı 54 bini aştı, hastanelerden görüntü yağıyor

 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil

 Son dakika: Risk grubunda olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı

Son dakika: Risk grubunda olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title