Macaristan'da 94 Yıllık Sıcaklık Rekoru Kırıldı

AÇIKLAMADA, bugüne kadar yapılan ölçümlerde başkentteki en yüksek sıcaklık oranının 3 Kasım 1924 yılında 20.5 derece ile ölçüldüğü, sıcaklık rekorunun 1 derece ile kırılarak 21.6 derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Başkent Budapeşte'nin yanı sıra ülke sıcaklık rekorunun da kırıldığına işaret edilen açıklamada, 3 Kasım 1970 yılındaki 23.5 derecelik ülke sıcaklık rekorunun Sarkad kentinde ölçülen 24.4 derece ile kırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.