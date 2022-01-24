Macaristan'da 3 günde 455 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi - Haberler
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Macaristan'da 3 günde 455 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Macaristan'da 3 günde 455 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan'da üç günde, 455 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

Macaristan'da üç günde, 455 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 455 düzensiz göçmenin sınırlardan geri çevrildiği, son bir haftada da 30 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 10-16 Ocak'ta 1602, 17-23 Ocak'ta 1394 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği kaydedildi.

Düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenleri durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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