Macaristan'da 3 çocuk için teşvik: 30 bin euro, ev ve araba yardımı, ömür boyu vergi muafiyeti
Macaristan üç çocuk yapan evli çiftlere 30 bin Euro verecek. Macar parasıyla 10 milyon Forint'e denk gelen bu para evli çiftlere kredi olarak verilecek ve eğer üç çocukları olursa kredi geri ödenmek zorunda olmayacak. Uygulamaya birkaç hafta içerisinde binlerce çift başvurdu.
Macaristan üç çocuk yapan evli çiftlere 30 bin euro verecek. Macar parasıyla 10 milyon Forint'e denk gelen bu para, evli çiftlere kredi olarak verilecek ve eğer üç çocukları olursa kredi geri ödenmek zorunda olmayacak.
Uygulama Temmuz ayı içerisinde başladı ve en önemli özelliği faizsiz olması ve bu krediyi çekecek olan çiftlerin parayı diledikleri gibi harcayabilecek olmaları. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
Son dakika! Pendik'te hamile kadının aracına saldıran baklavacı trafik magandalarına ilk duruşmada tahliye
Son Dakika Dünya Haberleri