Macaristan'da 18 yaşından küçükler için "eşcinsellik karşıtı" düzenleme onaylandı

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, ülkede 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan ve uluslararası kamuoyunun tepki gösterdiği yasal düzenlemeyi onayladı.

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, ülkede 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan ve uluslararası kamuoyunun tepki gösterdiği yasal düzenlemeyi onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, tartışmalara neden olan yasanın 18 yaşından büyüklerin anayasal haklarını kısıtlamadığını ama 18 yaşından küçüklerin korunmasına yönelik anayasal yükümlülüğü yerine getirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan inceleme neticesinde söz konusu yasanın maddelerinin, anayasada yer alan özel ve aile hayatına saygı duyulması maddesini ihlal etmediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanının, "Yeni yasa 18 yaşından büyüklerin anayasal haklarını kısıtlamamasının yanı sıra 18 yaşından küçüklerin anayasal korunması yükümlülüğünü yerine getiriyor ve bu yüzden yasanın yayınlanması talimatını verdim." ifadelerine yer verildi.

AB Komisyonu Başkanı ve 13 AB ülkesi yasayı kınadı

Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya tarafından 22 Haziran'da imzalanan ortak bildiride, Macaristan Parlamentosu tarafından geçen hafta kabul edilen ve eşcinsellik karşıtı olduğu belirtilen yasaya tepki gösterilmişti.

Macaristan'da çocukları korumak adına kabul edilen yasanın eşcinsellere karşı ayrımcılık içerdiği ve fikir özgürlüğünü ihlal ettiği savunulan bildiride, farklılıkları kabul etmenin ve eşit tutmanın AB'nin temel değerleri olduğu ve bundan taviz verilemeyeceği kaydedilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün yaptığı açıklamada, "Bu Macar yasası utanç verici. Sadece cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmakla kalmıyor aynı zamanda AB'nin temel değerlerine de aykırı. Bu konuda taviz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Yasanın içeriği

Macaristan'da 15 Haziran'da kabul edilen ve tartışmalara neden olan yasaya göre, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik eden herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklanmıştı.

Yasaya göre ayrıca, televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz