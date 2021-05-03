Macaristan'da 16 yaş ve üzerindekiler 10 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
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Macaristan'da 16 yaş ve üzerindekiler 10 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 aşısı yaptırabilecek

Macaristan'da 16 yaş ve üzerindekiler 10 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulaması konusunda Avrupa Birliği'nde (AB) nüfusa oranla ikinci ülke konumunda bulunan Macaristan'da 16 yaş ve üzerinin aşılanmasına gelecek hafta başlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulaması konusunda Avrupa Birliği'nde (AB) nüfusa oranla ikinci ülke konumunda bulunan Macaristan'da 16 yaş ve üzerinin aşılanmasına gelecek hafta başlanacak.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, düzenlediği basın toplantısında, 16 ila 18 yaşındakilerin 10 Mayıs'tan sonra aşılanmaya başlanacağını söyledi.

BioNTech ve Pfizer şirketleri, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının 12 ila 15 yaşındakilere de uygulanabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuru yaptığını da hatırlatan Müller, EMA'nın izni sonrası Macaristan'da da söz konusu yaş grubunun aşılanacağını kaydetti.

Çin ve Rusya ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi olan Macaristan, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti.

Macaristan, Çin'den 5 milyon, Rusya'dan da 2 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alma konusunda anlaşmıştı.

Başbakan Orban'a Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısı uygulanmıştı.

Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 1219 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 784 bin 111'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 106 artışla 27 bin 908'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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