Macaristan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Matis'den Vali Canbolat'a Ziyaret
Macaristan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Matis, İstanbul Fahri Konsolosu Laszlo Keller, Ticaret Ateşesi Aron Sipos, Kocaeli Fahri Konsolosu Alpaslan Kaya ve Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
İSTANBUL (Habermetre) - Macaristan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Matis, İstanbul Fahri Konsolosu Laszlo Keller, Ticaret Ateşesi Aron Sipos, Kocaeli Fahri Konsolosu Alpaslan Kaya ve Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
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