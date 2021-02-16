Macaristan, Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının ilk kısmını teslim aldı
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Macaristan, Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının ilk kısmını teslim aldı

16.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:27
Macaristan, Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının ilk kısmını teslim aldı

Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısının ilk kısmı Macaristan'a ulaştı.

Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısının ilk kısmı Macaristan'a ulaştı.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Merkezi Epidemiyoloji Bölüm Başkanı Agnes Galgoczi, Çin ile yapılan anlaşma kapsamında 550 bin doz Kovid-19 aşısının bugün ülkeye ulaştığını bildirdi.

Yapılacak incelemelerden sonra aşının kullanılacağını belirten Galgoczi, ülkeye ulaşan aşıyla 275 bin kişinin aşılanabileceğini ifade etti.

Çin ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olan Macaristan, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti.

Macaristan, Çin'den 5 milyon, Rusya'dan da 2 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alma konusunda anlaşmıştı.

Başbakan Viktor Orban, Çin aşısına güvendiğini ve bundan dolayı söz konusu aşıyı bekleyeceğini söylemişti.

Ülkede son 24 saatte 823 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 389 bin 622'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 artışla 13 bin 837'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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