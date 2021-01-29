Macaristan Çin'den 5 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak
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Macaristan Çin'den 5 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak

29.01.2021 20:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:24
Macaristan Çin'den 5 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 5 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alınması konusunda Çin ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 5 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alınması konusunda Çin ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Bakan Szijjarto yaptığı açıklamada, bugün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştüğünü ve iki ülke arasında aşı alımı konusunda anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Macaristan Ulusal Eczacılık ve Gıda Bilimi Enstitüsünün (OGYEI), Sinopharm şirketinin Kovid-19 aşısına onay verdiğini hatırlatan Szijjarto, ülkesine anlaşma kapsamında Çin ilaç şirketi Sinopharm'dan 5 milyon doz aşı geleceğini kaydetti.

Szijjarto, tedarikin 4 partide ve 4 ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Daha önce Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Sputnik V aşılarına onay verilen Macaristan'da 28 Ocak itibarıyla 187 bin 508 kişiye aşı uygulandı.

Başbakan Viktor Orban da yaptığı açıklamada, Çin aşısına güvendiğini ve bundan dolayı bu aşıyı bekleyeceğini söylemişti.

Ülkede son 24 saatte 1459 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 364 bin 909'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 artışla 12 bin 374'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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