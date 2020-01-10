Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Avrupa Birliği, İran meselesinde ABD ve İsrail'in yanında olmalı
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Avrupa Birliği, İran meselesinde ABD ve İsrail'in yanında olmalı

İran meselesi konusunda AB'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in yanında yer alması gerektiğini belirten Macar Başbakan, Avrupa Parlamentosu'nda da yeni bir sağcı oluşum için çalışmalara başladıklarını belirtti

10.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:51
Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Avrupa Birliği, İran meselesinde ABD ve İsrail'in yanında olmalı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban her yıl düzenlediği geleneksel basın toplantısında 'nin (AB) dış politikasını eleştirdi.


İran konusunda AB'nin (ABD) ve 'in yanında yer alması gerektiğini belirten Macar Başbakan, Avrupa Parlamentosu'nda da yeni bir sağcı oluşum için çalışmalara başladıklarını da belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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