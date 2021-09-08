Macaristan Başbakanı Orban, Sırbistan'la ülkesinin Almanya'yı sığınmacılardan koruyacağını söyledi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan ve Sırbistan'ın sığınmacı akınına karşı hem Almanya'yı hem de Avrupa'yı birlikte koruyacağını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan ve Sırbistan'ın sığınmacı akınına karşı hem Almanya'yı hem de Avrupa'yı birlikte koruyacağını söyledi.

Orban, Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrası milyonlarca kişinin kara yoluyla Avrupa'ya yönelebileceğini belirten Orban, bunun sonucunda da Sırbistan ve Macaristan'ın olağanüstü zor durumda kalacağını söyledi.

Sığınmacıların hedefinin ne Sırbistan ne de Macaristan olmadığını, bilakis Almanya'ya ulaşmak istediklerine dikkat çeken Orban, "Eğer sığınmacı dalgası olursa o zaman Sırbistan ve Macaristan ortak güçle bunu durdurarak Avrupa'yı ve Almanya'yı koruyacak." diye konuştu.

Ülkesinin 2015'teki sığınmacı krizinde de Almanya'yı koruduğunu ifade eden Orban, o dönemde Almanya'nın Macaristan'ı "arkadan vurduğunu" ve Almanya'nın bu tutumunun bugün de değişmediğini söyledi.

Macaristan ve Sırbistan'ın ortak hareket ederek sığınmacıları daha güneyde durdurmaya çalışması gerektiğini savunan Orban, iki ülkenin "mülteci kampı" olmayacağını da vurguladı.

Ana Brnabic ise, Macaristan'a, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda verdiği destekten dolayı müteşekkir olduğunu söyledi.

Avrupa'da yeni bir sığınmacı dalgasının oluşabileceğini belirten Brnabic, Sırbistan'ın AB üyesi olmamasına rağmen bu konuda ortak hareket edilmesini desteklediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz