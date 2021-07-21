Macaristan Başbakanı Orban, homofobi eleştirilerine yol açan adımların ardından LGBTİ haklarını referanduma götürüyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün Facebook hesabından homofobi eleştirilerine yol açan ve LGBTİ+ haklarını büyük oranda kısıtlayan kanunun ardından bu konuyla ilgili bir referanduma gidileceğini açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün Facebook hesabından homofobi eleştirilerine yol açan ve LGBTİ+ haklarını büyük oranda kısıtlayan kanunun ardından bu konuyla ilgili bir referanduma gidileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Macaristan'da kabul edilen ve "çocukları koruma yasası" adı verilen torba yasa kapsamında pedofili niteliği taşıyan suçlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasının yanı sıra LGBTİ+'ler ile ilgili "tanıtım olarak" nitelendirilen eylemler de suç kapsamına alınmıştı. Bu kanun, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası alanda tepki çekmişti.

Orban'ın açıkladığı referandum da bu tepkilere bir yanıt niteliği taşıyor.

Henüz tarihi belli olmayan referandumda halka beş soruya yanıt vermesi istenecek. Bu sorular şunlar:

Okullarda ailenin izni olmadan cinsel tercihler üzerine henüz reşit olmayan çocuklarınıza açıklayıcı eğitimler verilmesini destekliyor musunuz? Henüz reşit olmayan çocuklarınıza cinsiyet değiştirme süreçlerinin propagandasının yapılmasını destekliyor musunuz? Henüz reşit olmayan çocuklarınıza cinsiyet geçiş ve bununla ilgili operasyon imkânlarının sunulmasını destekliyor musunuz? Henüz reşit olmayan çocuklarınızın gelişimini etkileyebilecek nitelikte cinsellik içeren medya içeriklerini destekliyor musunuz? Henüz reşit olmayan çocuklarınıza cinsiyet değiştirme süreçlerinin propagandasının medyada yapılmasını destekliyor musunuz?

Referandum gündemi değiştirmeye mi yönelik?

Seçim işbirliği içinde olan "Birleşik Muhalefetin" Sol, liberal ve demokrat partileri gündemi değiştirmeye yönelik böylesi bir referandumu boykot edeceklerini açıkladı.

Birleşik muhalefetin parçası olan milliyetçi Jobbik de, referandum önerisinin gündemi değiştirmeyi amaçladığını vurguladı, ancak referanduma katılıp katılmamak konusunda yetkili kurullarından karar çıkmasının bekleneceğini kaydetti.

Muhalefet önerilen bu referandumun geçtiğimiz günlerde patlayan bazı gazetecilerin, işadamlarının, belediye başkanlarının telefonlarının dinlenmesi skandalından dikkatlerin çekilmesini amaçladığını vurguluyor.

İsrailli NSO şirketi tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının Macar hükümeti tarafından da kullanıldığı yönündeki haberler yetkililer tarafından doğrulanmadı.

Ancak hükümet yetkilileri, Macaristan'da kimsenin "yasadışı bir şekilde dinlemediğini" söyledi.

Muhalefet tarafından meclise sunulan, "Pegasus casus yazılım" olayının parlamento ulusal güvenlik komisyonunun gizli oturumunda ele alınması önerisi de parlamentoda çoğunluğa sahip FİDESZ tarafından reddedildi.