Macaristan Başbakanı Orban'dan Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna destek
Macaristan'ın aşırı sağ duruşuyla bilinen mülteci karşıtı Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Orban, "3 milyon Suriyelinin Balkanlar üzerinden Macaristan'a gelmesini istemiyoruz" dedi.
Macaristan'ın aşırı sağ duruşuyla bilinen mülteci karşıtı Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Macaristan, daha önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nin Türkiye'yi kınama girişimini engellemeye çalışmış ancak perşembe günü Avrupa Parlamentosu'ndaki Macar milletvekilleri Ankara'ya yaptırım talep eden önergeyi onaylamıştı. Euronews.com'da Görüntüle