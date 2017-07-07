Macaristan Başbakanı Orban'dan Libya Çıkışı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sığınmacı krizinin çözümü için Libya'nın kuzey sahillerinin Avrupalı silahlı güçler tarafından korunması gerektiğini söyledi.



Orban, Macaristan Devlet Radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.



Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminde Libya-İtalya arasındaki anlaşma dolayısıyla bölgede sığınmacı geçişlerinin yaşanmadığını ifade eden Orban, bugünkü durumdan Avrupalı yöneticilerin de sorumlu olduğunu kaydetti.



Batılıların prensiplerinin başka medeniyetlere ait topraklarda uygulanmaya çalışılmasının Avrupa'nın "akıl hastalığı" olduğunu ve bununla diğer ülkelerin istikrarının yok edildiğini savunan Orban, "Kaddafi öldürülmemeliydi. Hiç kimse Libya'da hatasız demokratik yönetimin olduğunu savunmuyor ama en azından bir hükümet vardı. (Libya'da) oluşan durumda Avrupalı yöneticilerin de sorumluluğu var. Libya'nın kuzey sahilleri Avrupalı silahlı güçler tarafından korunmalı." ifadesini kullandı.



"Soros her yıl 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımak istiyor"



Orban, Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros'un yılda bir milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşıma planı olduğunu iddia ederek, "Herkes biliyor ki sığınmacı konusunda Macaristan haklı. Bu gerçeği ikili görüşmelerde tüm başbakanlar da kabul ediyor ama Avrupa'yı insanlar değil, ideolojik ve finansal çıkarları açısından liberalizme bağlı, kendi ülkelerinin tersine karar alanlar yönetiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Sığınmacıların Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında dağıtılmasının sorunu çözmeyeceğini savunan Orban, "Buraya gelmek isteyenler Libya'da durdurulmalı ve burada yasa dışı bulunanlar da kıta dışına çıkarılmalı." dedi.



Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler



Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.



Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.



Parlamentoda 7 Mart'ta kabul edilen yasayla aralarında çocukların olduğu sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda kurulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.



Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini, ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulayarak onları Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.