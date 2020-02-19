Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa Halk Partisine tepki

19.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:02

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) uzun süredir kriz yaşadığı Avrupa Parlamentosundaki (AP) Hristiyan Demokratların çatı oluşumu Avrupa Halk Partisini (EPP) kuruluş ilkelerine aykırı politika izlediği gerekçesiyle eleştirdi.

Fidesz'in Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Katalin Novak, sosyal medya hesabı Facebook'tan Başbakan Orban'ın EPP yöneticilerine hitaben yazdığı mektubu paylaştı.

Orban, mektubunda, EPP'nin, Sovyetler Birliği'nin Orta Avrupa'dan çıkarılması, komünist sistemlerin yıkılması, Avrupa'nın yeniden birleştirilmesi, Schengen sisteminin ve avronun oluşturulması gibi konularda çok önemli rol oynadığını belirtti.

EPP'nin son dönemde kuruluş ilkelerinin tersine siyaset izlediğini öne süren Orban, "Bugün her şey değişti. Avrupa'da ağır bir miras bırakan Komünizm ve Marksizmle mücadele etmek yerine Fidel Castro ve Karl Marx'ı övüyoruz. Ren modeli yerine, eşitlikçi ve sosyalist teorileri kucaklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orban, Avrupa'nın demografi sorununun, göçmenlerin Avrupa'ya taşınması yerine doğum oranlarının arttırılarak çözülmesi gerektiğini ama EPP'nin bu konuda da yanlış politika izlediğini iddia etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme politikasını da eleştiren Orban, Balkan ülkelerinin AB'ye alınmamasına tepki gösterdi.

Orban, EPP'nin her geçen gün güç kaybettiğine işaret ederek, 2011'de EPP'nin AP'de 271 milletvekiline sahip olduğunu bugün ise sadece 187 milletvekili ile temsil edildiğini kaydetti.

EPP Grubu Başkanı Donald Tusk'ı Polonya'nın iç siyasi meselelerini EPP'ye taşımakla da suçlayan Orban, "EPP'nin geleceğine yönelik iç tartışma yapılmalı. Zagreb'de düzenlenen kongrede bu gerçekleştirilmedi. Bunun yerine Polonya'nın iç siyasi tartışmalarını EPP'ye taşıyan birisi başkan olarak seçildi." ifadesini kullandı.

Fidesz ve EPP arasındaki kriz

Macaristan hükümetinin, önceki AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve iktidar partisi Fidesz'in Avrupa değerlerine uymadığı gerekçesiyle EPP üyeliği askıya alınmıştı.

EPP'nin bazı üyeleri, Orban'ın partinin "Hristiyan demokrat" değerlerinden uzaklaştığını ve "Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü" savunuyor.

EPP Grubu Başkanı Donald Tusk, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Fidesz'in EPP üyeliği süresiz olarak askıda kalacak çünkü Fidesz'in izlediği politikada, demokratik normlara ve hukukun üstünlüğüne uymak veya ifade özgürlüğüne saygı duymak gibi konularda herhangi bir ilerleme görülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA