Macaristan Başbakanı Orban, Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti

Macaristan Başbakanı Orban, Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu Türk Konseyi üye ülkeleri Bakanlarını kabul etti.

19.09.2019 15:36
Macaristan Başbakanı Orban, Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu Türk Konseyi üye ülkeleri Bakanlarını kabul etti.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temasları sürüyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu Türk Konseyi üye ülkeleri bakanlarını kabul etti. Bakanlar, Orban ile aile fotoğrafı çektirdikten sonra görüşmeye geçti. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA
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