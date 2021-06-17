Macaristan Ankara Büyükelçisi Matis'den Genel Müdür Dalkıran'a Ziyaret
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Macaristan Ankara Büyükelçisi Matis'den Genel Müdür Dalkıran'a Ziyaret

Macaristan Ankara Büyükelçisi Matis'den Genel Müdür Dalkıran'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberinde Büyükelçilik Üçüncü Katibi İstvan Bence Grezsa, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkarın'ı makamında ziyaret etti.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberinde Büyükelçilik Üçüncü Katibi İstvan Bence Grezsa, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkarın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Macaristan Stipendium Hungaricum Burs Programı ve iki ülke arasında eğitim ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Kaynak: Habermetre

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Macaristan Ankara Büyükelçisi Matis'den Genel Müdür Dalkıran'a Ziyaret - Haberler
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