Macaristan anayasasında çocuk eğitiminde Hristiyanlık vurgusu
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Macaristan anayasasında çocuk eğitiminde Hristiyanlık vurgusu

10.11.2020 23:11 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:14
Macaristan anayasasında çocuk eğitiminde Hristiyanlık vurgusu

Macaristan'da parlamentoya sunulan anayasa değişikliği teklifinde, ülkenin anayasal kimliğinin Hristiyan kültürüne dayalı olduğu ve çocuklara bu kapsamda eğitim sağlandığı belirtildi.

Macaristan'da parlamentoya sunulan anayasa değişikliği teklifinde, ülkenin anayasal kimliğinin Hristiyan kültürüne dayalı olduğu ve çocuklara bu kapsamda eğitim sağlandığı belirtildi.

Adalet Bakanı Judit Varga tarafından Ulusal Meclise sunulan anayasa değişikliği teklifinde, çocuk eğitimi ve aile tanımına ilişkin maddeler de yer aldı.

Ülkenin anayasal kimliğinin Hristiyan kültürüne dayalı olduğu ve çocuklara bu kapsamda eğitim sağlandığı belirtilen teklifte, "Her çocuk fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimi için gerekli olan koruma ve bakım hakkına sahiptir. Macaristan, çocukların doğum cinsiyetlerine göre öz kimlik hakkını korur ve Macaristan'ın anayasal kimliği ve Hristiyan kültürüne dayalı değerlere uygun eğitim sağlar." ifadesi yer aldı.

Aile tanımı ile ilgili yapılması öngörülen düzenlemede ise "Macaristan, bir erkek ve bir kadın arasında gönüllü karar temelinde oluşturulan evlilik kurumunu ve ulusun hayatta kalmasının temeli olan aileyi korur. Aile ilişkisinin temeli evlilik ve ebeveyn-çocuk ilişkisidir. Anne kadın, baba ise erkektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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