Macaristan, AB'nin Kovid-19 aşısı için BioNTech-Pfizer'la imzaladığı yeni sözleşmeye katılmayacak
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Macaristan, AB'nin Kovid-19 aşısı için BioNTech-Pfizer'la imzaladığı yeni sözleşmeye katılmayacak

Macaristan, AB'nin Kovid-19 aşısı için BioNTech-Pfizer'la imzaladığı yeni sözleşmeye katılmayacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, ülkesinin, Avrupa Birliği'nin (AB), BioNTech-Pfizer ile toplam 1,8 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımına yönelik imzaladığı sözleşmede yer almayacağını açıkladı.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, ülkesinin, Avrupa Birliği'nin (AB), BioNTech-Pfizer ile toplam 1,8 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımına yönelik imzaladığı sözleşmede yer almayacağını açıkladı.

Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Macaristan'ın 2022 sonuna kadar 10 milyon dozdan fazla aşı siparişi verdiğini söyledi.

Ülkede aşı uygulanan kişi sayısının 5 milyona yaklaştığına ve aşılama konusunda yavaşlamanın görüldüğüne dikkati çeken Gulyas, ülkede 5,5-6 milyon kişiye aşı uygulanmasının beklendiğini söyledi.

Gulyas, "Tüm bunlara rağmen Macaristan'ın kullanabileceği 10 milyon dozdan fazla Batı tarafından üretilen aşısı var. Bu aşıyla 3. doza ihtiyaç duyulması halinde bile herkesi tekrar aşılayabiliyoruz. Ayrıca Doğu (Çin ve Rus) aşısına da sahibiz." diye konuştu.

AB'nin yeni anlaşması kapsamında ihtiyaç duyulsa da duyulmasa da üye ülkelerin anlaşmada yer alan meblağı ödemesi gerektiğine işaret eden Gulyas, ülkesinin büyük ihtimalle 2022'nin ikinci yarısından itibaren kendi aşısını üretme kapasitesine sahip olacağını sözlerine ekledi.

Çin ve Rusya ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi olan Macaristan'da halihazırda Sputnik V ve Sinopharm'ın yanı sıra Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşıları uygulanıyor.

9,7 milyon nüfusa sahip Macaristan'da 19 Mayıs itibarıyla 4,8 milyon kişiye birinci doz, 2,8 milyon kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı. Kovid-19 salgınına karşı aşılamada Avrupa Birliği'nde (AB) nüfusa oranla ikinci sırada (yüzde 49) yer alan Macaristan'da halihazırda 16-18 yaş aralığının aşılanması devam ediyor.

AB ile BioNTech-Pfizer arasındaki 3'üncü sözleşme

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün, Kovid-19 aşısı alımı için BioNTech-Pfizer ile 3'üncü sözleşmenin imzalandığını duyurmuş ve yeni sözleşme çerçevesinde BioNTech-Pfizer'ın AB'ye 2023 yılına kadar 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz ilave aşı sağlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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Macaristan, AB'nin Kovid-19 aşısı için BioNTech-Pfizer'la imzaladığı yeni sözleşmeye katılmayacak - Haberler
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