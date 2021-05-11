Macaristan, AB'nin Çin'i kınama kararını "etkisiz" olduğu için veto ettiğini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Macaristan, AB'nin Çin'i kınama kararını "etkisiz" olduğu için veto ettiğini açıkladı

Macaristan, AB'nin Çin'i kınama kararını 'etkisiz' olduğu için veto ettiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'i kınayan ortak bildirisinin herhangi bir etkisinin olmadığını ve ülkesinin o yüzden bu kararı veto ettiğini söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'i kınayan ortak bildirisinin herhangi bir etkisinin olmadığını ve ülkesinin o yüzden bu kararı veto ettiğini söyledi.

Bakan Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında Macaristan'ın, Çin'i kınayan Avrupa Birliği'nin (AB) ortak bildirisini veto etmesine yönelik Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan gelen eleştiriye cevap verdi.

Maas ile aynı fikirde olmadığını kaydeden Szijjarto, AB'nin bugüne kadar Çin ile ilgili birçok defa ortak bildiri yayınladığını ama bunların herhangi bir etkisinin olmadığını öne sürdü.

Szijjarto, "AB, Çin ve Hong Kong ile ilgili bugüne kadar 8 defa bildiri ya da karar açıkladı. Bunların hiçbirisi herhangi bir değişim ya da pozitif ilerlemeye neden olmadı. Bu yüzden de dokuzuncusuna gerek yok diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Almanya basınında yer alan haberlere göre Maas, Macaristan'ın, Çin'i kınayan AB ortak bildirisini veto etmesini "anlaşılmaz bir durum" şeklinde yorumlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

AB, Doğu Kudüs'teki durumdan 'endişeli'
AB, Doğu Kudüs'teki durumdan "endişeli"
Son dakika haberi! İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.
Son dakika haberi! İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Macaristan, AB'nin Çin'i kınama kararını "etkisiz" olduğu için veto ettiğini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 19:47:59. #1.15#

title