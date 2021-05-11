Macaristan, AB'nin Çin'i kınama kararını "etkisiz" olduğu için veto ettiğini açıkladı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'i kınayan ortak bildirisinin herhangi bir etkisinin olmadığını ve ülkesinin o yüzden bu kararı veto ettiğini söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'i kınayan ortak bildirisinin herhangi bir etkisinin olmadığını ve ülkesinin o yüzden bu kararı veto ettiğini söyledi.

Bakan Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında Macaristan'ın, Çin'i kınayan Avrupa Birliği'nin (AB) ortak bildirisini veto etmesine yönelik Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan gelen eleştiriye cevap verdi.

Maas ile aynı fikirde olmadığını kaydeden Szijjarto, AB'nin bugüne kadar Çin ile ilgili birçok defa ortak bildiri yayınladığını ama bunların herhangi bir etkisinin olmadığını öne sürdü.

Szijjarto, "AB, Çin ve Hong Kong ile ilgili bugüne kadar 8 defa bildiri ya da karar açıkladı. Bunların hiçbirisi herhangi bir değişim ya da pozitif ilerlemeye neden olmadı. Bu yüzden de dokuzuncusuna gerek yok diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Almanya basınında yer alan haberlere göre Maas, Macaristan'ın, Çin'i kınayan AB ortak bildirisini veto etmesini "anlaşılmaz bir durum" şeklinde yorumlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz