Macaristan'a son 3 günde girmek isteyen 600'den fazla sığınmacı engellendi
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Macaristan'a son 3 günde girmek isteyen 600'den fazla sığınmacı engellendi

Macaristan'a son 3 günde girmek isteyen 600'den fazla sığınmacı engellendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan'a son 3 günde girmeye çalışan 616 sığınmacının, güvenlik güçlerince engellendiği açıklandı.

Macaristan'a son 3 günde girmeye çalışan 616 sığınmacının, güvenlik güçlerince engellendiği açıklandı.

Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 616 sığınmacının, sınırlardan geri çevrildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 26 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde 1039, 2-8 Ağustos'ta ise 1403 sığınmacının ülkeye girişinin engellendiği kaydedildi.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları arttırmıştı.

Ayrıca ülke genelinde yakalanan sığınmacıların, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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