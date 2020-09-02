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Macaristan A Milli Futbol Takımı, Sivas'a geldi

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Macaristan A Milli Futbol Takımı, Sivas'a geldi.

Macaristan A Milli Futbol Takımı, Sivas'a geldi
02.09.2020 19:45 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:22

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Macaristan A Milli Futbol Takımı, Sivas'a geldi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na özel uçakla gelen kafiledekilerin ateşleri ölçüldü.

Kafileyi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç karşıladı.

Kafilede yer alanlar, apronda bekleyen otobüse binerek, karşılaşmanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'na geçti.

Macaristan A Milli Futbol Takımı, burada yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye-Macaristan müsabakası, yarın saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: AA

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