Macaristan'a göçmen çocukları cinsel istismardan yeterince korumama suçlaması

Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Komitesi, Macaristan'ı Sırbistan sınırındaki kamplarda göçmen çocukları cinsel istismara karşı korumaya yönelik gerekli adımları atmamakla suçladı.

Komite yayınladığı son raporda, 14-18 yaşları arasında ebeveyni veya refakatçisi olmayan özelikle kız çocuklarının daha önceki uyarılara rağmen kamplarda Macar yetkililer tarafından yeteri kadar korunmadığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle