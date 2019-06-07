Macaristan'a göçmen çocukları cinsel istismardan yeterince korumama suçlaması
Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Komitesi, Macaristan’ı Sırbistan sınırında göçmen çocuklara yönelik cinsel istismara korumaya yönelik gerekli adımları atmamakla suçladı.
Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Komitesi, Macaristan'ı Sırbistan sınırındaki kamplarda göçmen çocukları cinsel istismara karşı korumaya yönelik gerekli adımları atmamakla suçladı.
Komite yayınladığı son raporda, 14-18 yaşları arasında ebeveyni veya refakatçisi olmayan özelikle kız çocuklarının daha önceki uyarılara rağmen kamplarda Macar yetkililer tarafından yeteri kadar korunmadığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com