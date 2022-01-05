Macaristan, 2021'de 122 bin sığınmacıyı engellendi - Haberler
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Macaristan, 2021'de 122 bin sığınmacıyı engellendi

Macaristan, 2021'de 122 bin sığınmacıyı engellendi
AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, geçen yıl ülkeye girmek isteyen 122 bin sığınmacının güvenlik güçlerince engellendiğini söyledi.

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, geçen yıl ülkeye girmek isteyen 122 bin sığınmacının güvenlik güçlerince engellendiğini söyledi.

Bakondi, kamu radyosu Kossuth'a yaptığı açıklamada, ülkeye girmek isteyen sığınmacı sayısında geçen yıl ciddi bir artış yaşandığını, 2020'de 45 bin 500 olan rakamın, 2021'de 122 bine yükseldiğini kaydetti.

Güvenlik güçlerinin geçen yıl 1200'den fazla insan kaçakçısını yakaladığını belirten Bakondi, Macaristan'ın sadece kendi sınırını değil, ayını zamanda Avrupa Birliğinin (AB) sınırlarını da koruduğunu belirtti.

Bakondi, AB'nin, ülkesinin sınır koruma yönündeki harcamalarının en az yarısını karşılaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ayrıca ülke genelinde yakalanan sığınmacıların, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

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AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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