Macar paşaların anısı Kars'ta yaşatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Macar paşaların anısı Kars'ta yaşatılacak

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Macar paşaların anısı Kars'ta yaşatılacak Kars'ı 19'uncu yüzyılın ortalarında Ruslara karşı savunan Macar Hurşit Paşa (Guyon Rıchard Tabornok) ve İsmail Paşa'nın (György Kmety) eşyaları, Kanlı Tabya Müzesi'nde adlarının bulunduğu bölümde yaşatılacak.

Macar paşaların anısı Kars'ta yaşatılacak

KARS - Kars'ı 19'uncu yüzyılın ortalarında Ruslara karşı savunan Macar Hurşit Paşa (Guyon Rıchard Tabornok) ve İsmail Paşa'nın (György Kmety) eşyaları, Kanlı Tabya Müzesi'nde adlarının bulunduğu bölümde yaşatılacak.

Kars'ın Macar kahramanları Hurşit Paşa ve İsmail Paşa'ya ait bazı eşya, belge ve hatıratları Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi olarak restore edilen Kanlı Tabya'nın bir bölümünde açılan sergide sergileniyor.

Serginin açılışında konuşan Macaristan'ın Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Marton Schoberl, "Bu serginin geçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Macar Milli Müzesi'ne, Macaristan'ın Türkiye'deki diplomatik temsilcilerine, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına burada emeği geçenlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Önümüzdeki dönemlerde bu müzenin daha da fazla ziyaretçisi olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Bugün burada Osmanlı ordusunda görev yapan ve Kars'ın Ruslara karşı savunmasında çok önemli katkıları olan çok önemli yararlılıkları bulunan, İsmail Paşa ve Hurşit Paşa anısına Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde düzenlenen 'Kars'ın Macar Kahramanları' daimi sergisinin açılışı için buradayız. Gerek İsmail Paşa, gerek Hurşit Paşa 1855'li yıllarda hakikaten Rus hatlarını yararak, gerek şehrimizde, gerek bu bölgede çok önemli hizmetler vermişler. Kars'ın savunmasında da çok önemli faydaları olmuş. Kendilerini Osmanlı ordusunda görev yaparak, devletimize, milletimize, Kars'a çok önemli katkılar sunan paşaları huzurlarınızda rahmetle minnetle anıyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra serginin açılışı yapıldı. Serginin açılışını, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Macaristan'ın Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Marton Schoberl, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Macaristan Parlamentosu Macaristan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Atilla Tilki yaptı.

Açılışı yapılan sergi, daha sonra gezildi. Sergide Hurşit Paşa ve İsmail Paşa'ya ait bazı eşya, belge ve hatıratları sergilendi.

Macar paşaların anısı Kars'ta yaşatılacak
Macar paşaların anısı Kars'ta yaşatılacak
Macar paşaların anısı Kars'ta yaşatılacak
Macar paşaların anısı Kars'ta yaşatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Oğuzhan Koç Demet Akalın Aslı Bekiroğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Macar paşaların anısı Kars'ta yaşatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 19:47:51. #1.14#

title