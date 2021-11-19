MACAR ÖĞRENCİLER, BELEDİYEDE 'ÇIRAKLIK' YAPIYOR

MACARİSTAN'dan, Erasmus programı kapsamında Türkiye'ye gelen 20 öğrenci, kaldırım döşemesinden otopark inşasına, çöp konteyneri imalatından duvar boyamaya kadar birçok alanda staj yaparak deneyim kazanıyor. İngilizce ve Türkçe bilmeyen öğrenciler, gün içinde ustalarıyla tüm iletişimlerini çeviri programlarıyla sağlıyor.

Konyaaltı Belediyesi, Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında Macaristan'dan gelen enstitü öğrencilerine belediye birimlerinde staj imkanı sunuyor. 2 bin kilometre uzaklıktan staj için kente gelen ve 21 gün boyunca belediyenin fen işleri ve temizlik şantiyelerinde staj gören Macar öğrenciler, ülkelerinde aldıkları teorik eğitimi pratiğe dökme imkanı yakalıyor. Öğrencilerin barınmadan yemek ihtiyacına tüm ihtiyaçları Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanırken, AB tarafından da her birine 900 euro staj ücreti ödeniyor.

DİL PROBLEMİ TELEFONLA ÇÖZÜLDÜ

Öğrenciler, kaynak işlerinden boyama işlerine, kaldırım düzenlemesinden demir işçiliğine birçok konuda uzman personelin deneyiminden yararlanıyor. Öğrenciler, uzmanların öğretilerinden sonra işin başına geçerek, öğrendiklerini uygulamaya geçiriyor. 20 öğrenci şimdiye kadar 3 bin 500 metrekare kaldırım ve otopark, 600 metrekare duvar örümü, 2 bin 800 metrekare duvar boyaması, 150 metrekare çatı izolasyonu işini tamamladı. Metal plakaları CNC tezgahlarda işleyen öğrenciler, kaynak, boyama işlerinin ardından günde 10 çöp konteyneri üretiyor. Stajları tamamlandığında sadece 2 bin 100 çöp konteynerini Antalyalıların hizmetine sunacak öğrenciler, İngilizce ya da Türkçe bilmiyor. Belediye çalışanları da Macarca bilmediği için ortaya çıkan iletişim sorunu, telefonla çözüldü. Belediye personeli telefonlarına yükledikleri çeviri uygulamasıyla Türkçeden Macarcaya çeviri yaparak gün içerisinde öğrencilerle iletişim kuruyor.

'İKİ ÜLKE ARASINDA KÖPRÜ KURMUŞ OLDUK'

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Özkayacan, öğrencilerin çok özel misafirler olduğunu söyledi. Belediye bünyesinde öğrencilerin bir anlamda 'çıraklık' eğitimi aldıklarını kaydeden Özkayacan, Burada zamanlarını verimli geçiriyorlar. Ülkelerinde aldıkları eğitimi burada pratikle pekiştiriyorlar. Belediyemizin bir projesi ile iki ülke arasında köprü de kurmuş olduk diye konuştu.

Öğrencilerden Milan Kaluz, stajdan memnuniyet duyduğunu belirterek, Burada sınıf arkadaşlarımla birlikteyiz. Erasmus programıyla Antalya'ya staj için geldik. Duvar inşa ettik, kaldırım yaptık ve kaynakla çalışma imkanı yakaladık. Türkiye'ye ve Antalya'ya ilk gelişim. Antalya'yı çok sevdim. Büyük dağları ve deniziyle birlikte çok güzel bir şehir ifadelerini kullandı.