Macar Muhalefetinden Sisi'nin Ziyaretine Tepki

Macar Sosyalist Partisi (MSZP) Genel Başkanı Gyula Molnar, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Macaristan'ı ziyaretine tepki göstererek, "Mısır, Macaristan için örnek bir ülke olamaz." dedi.



Macaristan'da muhalefet partileri, Sisi'nin Macaristan'a resmi ziyarette bulunmasına sert tepki gösterdi.



Ana muhalefetteki MSZP'nin lideri Molnar, "Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Avrupa Birliğini (AB) çökertmek için mücadele ettiğini ve askeri bir devletin lideri olan Sisi'nin resmi ziyaret kapsamında Macaristan'a gelmesinin kabul edilemez olduğunu" söyledi.



Hükümetin izlediği "Doğu'ya açılım politikası"nın ekonomik anlamda önemli olduğunu ama siyasi anlamda hiçbir şekilde Avrupa'nın alternatifi olamayacağını savunan Molnar, "Mısır, Macaristan için örnek bir ülke olamaz." ifadelerini kullandı.



Molnar, "Mısır'ın, Macaristan için takip edilecek örnek ülke" değerlendirmesinin siyasi ve tarihi bir yanlış olduğunu belirtti.



"Macar hükümetinin dış politikası ilkesiz"



Parlamentoda yer alan partilerden Macar Yeşiller Partisinden (LMP) Sisi'nin ziyaretiyle ilgili yapılan açıklamada da "Macar hükümetinin ilkesiz bir dış politika izlediği" kaydedildi.



LMP'nin açıklamasında, "Hükümetin, AB'nin savunma ve ortak dış politikasını kuvvetlendirmek yerine askeri diktatörleri ve insan haklarını ayaklar altına alan kişileri kabul etmesi Macaristan için zararlı." ifadelerine yer verildi.