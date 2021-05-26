Macar mimarların gerçekleşmemiş projeleri YTÜ Tarihi Hamam'da sergileniyor

"Macarların Tasarımları Türkiye'de, Geç Osmanlı'dan Erken Cumhuriyet Türkiye'sine Macar Mimarların Gerçekleştirilmemiş Projeleri" başlıklı sergi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Tarihi Hamam'da açıldı.

"Macarların Tasarımları Türkiye'de, Geç Osmanlı'dan Erken Cumhuriyet Türkiye'sine Macar Mimarların Gerçekleştirilmemiş Projeleri" başlıklı sergi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Tarihi Hamam'da açıldı.

YTÜ ve Macar Kültür Merkezi'nin iş birliğiyle geliştirilen sergi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son 50 yılından Türkiye'nin ilk 50 yılına mimari anlamda ışık tutuyor.

Sergi, Türkiye, Macaristan, İtalya ve Almanya'da titiz bir arşiv taraması sonucu hazırlandı.

Çalışmaya, Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Tarihi Eserlerin Koruması Anabilim Dalı, İstanbul Macar Kültür Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk Mimarisi Araştırma Merkezi'ni temsil eden Dr. Gergo Mate Kovacs, Dr. Gabor Fodor, Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu, Dr. Zafer Sağdıç, Mehmet Emin Yılmaz, Orkun Dayıoğlu ve Dr. Peter Rabb gibi alanında uzman isimlerin yoğun katkıları oldu.

Tunsgram şirketinin desteğiyle gerçekleşen sergi, 23 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref