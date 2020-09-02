Macar Büyükelçiyi şaşkına çeviren tablo Macar Büyükelçiyi şaşkına çeviren tablo A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile karşılaşacağı müsabaka öncesi Sivas'a gelen Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın makam odasında sergilenen 415 yıllık tablo karşısında büyük şaşkınlık yaşadı Büyükelçi Matris, "Bu...

Macar Büyükelçiyi şaşkına çeviren tablo

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile karşılaşacağı müsabaka öncesi Sivas'a gelen Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın makam odasında sergilenen 415 yıllık tablo karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Büyükelçi Matris, "Bu tabloyu Sivas'ta bulacağımı düşünmüyordum" sözleri ile şaşkınlığını dile getirdi.

SİVAS - A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile karşılaşacağı müsabaka öncesi Sivas'a gelen Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın makam odasında sergilenen 415 yıllık tablo karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Macaristan'ı Sivas'ta konuk edecek. 3 Eylül Perşembe akşamı saat 21.45'te oynanacak müsabaka öncesi Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberindekiler, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Matis, ziyareti sırasında Valilik makamında sergilenen 415 yıllık tablo karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Tablo hakkında Vali Ayhan'dan bilgi alan Büyükelçi bir süre tabloyu inceledi. Büyükelçi şaşkınlığını "Bunu Sivas'ta bulacağımı düşünmüyordum" sözleriyse dile getirdi.

415 yıllık tablo

Macar Büyükelçiyi şaşkına çeviren tablonun 415 yıllık olduğu öğrenildi. Ressamı belli olmayan tabloda, Vezir-i azam Lala Mehmet paşa, Macar Prensi Boçkays'a kraliyet tacını giydirmesi konu ediliyor. Kablonun hikayesi ise şu şekilde, "Erdel prensi Boçkay (Bosckay) Osmanlıların yardımı ile Avusturya kumandanı Basta'yı yenilgiye uğrattı. Vezir-i azam Lala Mehmet paşa, Estargon'u fethedip Badin'e döndükten sonra Paşte ovasında bütün ordu mensuplarının katıldığı bir törenle Erdel beyi Boçkays'a, Padişah 1.Ahmet'in Erdel krallığı tacını giydirip krallığını ilan etti.

Külliyeye hediye edilecek

Öte yandan tablo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Sivas ziyaretinde de dikkatini çekmişti. Tablonun önümüzdeki günlerde Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilerek Cumhurbaşkanlığı külliyesine gönderileceği belirtildi.

Kaynak: İHA