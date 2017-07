Macar Bakan Yardımcısı Magyar : Türk İş Adamlarına Her Türlü Teşviki Sağlayacağız

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO)ve Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH) Türkiye Temsilcisi ALX Hungary'nin ortaklaşa düzenlediği 'Macaristan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Semineri'nde konuşan Macaristan Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Türk iş adamlarına her türlü fırsatı sunup, teşvikler sağlayacaklarını söyledi.



İstanbul'da düzenlenen seminere İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, Macaristan Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat ve çok sayıda iş adamı katıldı. Seminerde Macaristan'daki iş fırsatları, teşvikler ve yatırımlar masaya yatırıldı.



"TÜRK KARDEŞLERİMİZE ÇOK İYİ FIRSATLAR SUNUYORUZ"



Seminerde Macaristan'ı tanıtan bir sunum yapan ve Türk iş adamlarını Macaristan'a davet eden Magyar, "Şu an Macaristan, ekonomik performans açısından Avrupa'da en iyi ülkelerden bir tanesi. Bu yıl Gayri Safi Milli Hasıladaki büyümemiz yüzde 4'ten daha fazla. Tüm Avrupa kıtasında işsizlik oranına baktığımızda da diğer Avrupa ülkelerine nazaran yarısı kadar olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda ihracatımız da çok hızlı bir şekilde artıyor. İhracatını yaptığımız ürünler sayısında da ciddi bir artış var. Macaristan çok güçlü ve sağlıklı bir ekonomiye sahip. Türk kardeşlerimize gerçekten çok iyi fırsatlar sunabilir. Kültürel olarak da çok fazla ortak noktamız var. Osmanlı mirasını Avrupa'da görebileceğiniz en önemli ülkelerden bir tanesi Macaristan. Eğer bizim ülkemize gelirseniz gerçek anlamda bir Osmanlı tarihi mirası görüp keşfedebileceksiniz" dedi.



"TÜRK İŞ ADAMLARINA HER TÜRLÜ TEŞVİKİ SAĞLAYACAĞIZ"



Macaristan'ın iş dünyası ve hükümetin sunduğu olanaklar açısından yatırıma oldukça açık olduğunu kaydeden Magyar, "Kurumlar Vergisi yüzde 9 ve bu artan bir vergi değil. Hem Avrupa'da hem dünya çapında oldukça rekabet edilebilir bir vergi oranı. Geçen haftaki Macaristan heyetinin Ankara ziyaretinin harika geçtiğini söyleyebilirim. Başbakanlıklar düzeyinde bir toplantıydı. Oldukça etkin ve samimi görüşmeler gerçekleşti" diye konuştu.



Tatil döneminde bu kadar çok kişinin toplantıya katılmasından çok memnun olduğunu ileten Magyar, "Türk iş adamlarına Macaristan'a daha yakından bakmalarını söyleyebilirim. Eğer daha yakından bakarlarsa oradaki fırsatları görecekler. Biz onlara her türlü teşviki sağlayacağız. Onları yatırım yapmak için teşvik etmek istiyorum. Çünkü biz iki ortak ülkeyiz onlarla da ortak olmak isteriz" ifadelerini kullandı.



"ELİMİZDEKİ AVANTAJLARI DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM"



Seminerin açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar'da 2016 yılında Türkiye'nin başına bir tek gök taşı düşmediğini aktararak şunları söyledi:



"Her şey geldi başımıza ama buna rağmen iş dünyası durmadı, iş adamlarımız çalıştı ve bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 5 civarında da büyüme yakaladık. Birlikte gerçekleştirebileceğimiz yatırım fırsatları olabileceğine inanıyorum. İTO olarak, sadece Türkiye'den Macaristan'a ihracat yapmak olarak bakmıyoruz. Türkiye'den ihracat yapıp Macaristan'dan ithalat yapabiliriz. Birlikte 3'üncü dünya ülkelerinde işler yapabiliriz. Macar iş adamlarını Türkiye'de yatırıma davet edebiliriz. Elimizdeki avantajlar çok çok fazla bu avantajları değerlendirmemiz lazım."



"DIŞ TİCARET HACMİNİ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat ise "Macaristan Türklerin 17 büyük imparatorluklarından biri olan Hun imparatorluğunun yani Atilla'nın Orta Asya'dan Avrupa'ya gelişiyle kurulan bin yıldan fazla ayakta kalan bir ülke, dolayısıyla Macarlar bizim soydaşlarımız. Avrupa'nın merkezinde olması Macaristan'a çok önemli bir lojistik avantaj sağlıyor. Ortadoğu'dan ve Türkiye'den giden bütün yolların kesiştiği nokta Macaristan. Coğrafi ve tarihi olarak bizim için çok önemli bir ülke. Şuan da 2.1 milyar dolar olan dış ticaret hacmini 2023'e kadar 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Seminerin ardından İTO ve Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı Türkiye temsilcilsi ALX Hungary arasında iş birliği anlaşması imzalandı.



- İstanbul