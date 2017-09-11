Macahel Gezisi Öyle Verimli, Öyle Öğreticiydi Ki…

Çok özel bir yerde, Macahel'de geçirdiğimiz ilk iki günü geçtiğimiz Ehlikeyf'te yazmıştım. Dönüş yolunda arıcı Melahat Hanım'ın evinde yaşadıklarımız, Çamlıhemşin'deki süs bitkileri projesi ve Çaykur Fabrikası izlenimleri ise burada…