Maça sevgililerle geldiler

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Adana Demirspor- Beşiktaş maçını 30 bin taraftar tribünden takip etti. 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle tribünlerdeki çiftlerin yoğunluğu da dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Adana Stadı'nda oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakasında 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle çiftler ve ailelerin yoğunluğu dikkat çekti. 30 bin seyircinin takip ettiği karşılaşmada 'Bizim sevgilimiz Adana Demirspor' diyen mavi-lacivertli taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. - ADANA