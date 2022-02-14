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Maça sevgililerle geldiler

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Maça sevgililerle geldiler

Adana Demirspor-Beşiktaş maçını 30 bin taraftar tribünden takip etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Adana Demirspor- Beşiktaş maçını 30 bin taraftar tribünden takip etti. 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle tribünlerdeki çiftlerin yoğunluğu da dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Adana Stadı'nda oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakasında 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle çiftler ve ailelerin yoğunluğu dikkat çekti. 30 bin seyircinin takip ettiği karşılaşmada 'Bizim sevgilimiz Adana Demirspor' diyen mavi-lacivertli taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. - ADANA

Maça sevgililerle geldiler

Maça sevgililerle geldiler

Maça sevgililerle geldiler

Maça sevgililerle geldiler

İhlas Haber Ajansı - Spor

Adana Demirspor, Sevgililer Günü, Beşiktaş, Adana, Spor, Haberler

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