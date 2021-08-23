Maça girmek için aşı şart mı? Stadlara girmek için aşı gerekiyor mu? Türkiye'de aşı zorunluluğu var mı?

Koronavirüse karşı aşılama tüm dünyada devam ederken, ülkemizde de önlemler alınmaya devam ediyor. TFF'nin aldığı yeni karara göre aşı olmayan sporseverlerin müsabakalara girip giremeyeceği merak ediliyor. Bu kapsamda Maça girmek için aşı şart mı? Stadlara girmek için aşı gerekiyor mu? Türkiye'de aşı zorunluluğu var mı? sorularının yanıtları merak ediliyor.