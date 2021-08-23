Maça girmek için aşı şart mı? Stadlara girmek için aşı gerekiyor mu? Türkiye'de aşı zorunluluğu var mı?
Koronavirüse karşı aşılama tüm dünyada devam ederken, ülkemizde de önlemler alınmaya devam ediyor. TFF'nin aldığı yeni karara göre aşı olmayan sporseverlerin müsabakalara girip giremeyeceği merak ediliyor. Bu kapsamda Maça girmek için aşı şart mı? Stadlara girmek için aşı gerekiyor mu? Türkiye'de aşı zorunluluğu var mı? sorularının yanıtları merak ediliyor.
Maça girmek için aşı şart mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Süper Lig maçlarının başlamasıyla bu stadlara girişe dair detaylar da araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezon seyircisiz oynanan maçların, seyircili olması için çalışmalar devam ediyor. Peki, maça girmek için aşı şart mı? Stadlara girmek için aşı gerekiyor mu? Türkiye'de aşı zorunluluğu var mı?
MAÇA GİRMEK İÇİN AŞI ŞART MI?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı yeni düzenlemeye göre, Süper Lig ve TFF 1. Ligi maçlarını stadyumlarda izlemek isteyen kişilere Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı aşılardan en az 2 doz olma şartı getirildi.
TFF aşı olmayanlardan ise maçlardan önce seyircilerden en az 48 saat önce negatif PCR testi sonucu istiyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Yeni düzenlemeye göre aşı sırası gelmiş ancak 2 doz aşı yaptırmamış kişiler stadlara netagitf PCR testiyle girebilecek. Ancak bu kişiler 60 gün içerisinde 2 doz aşı yaptırmak zorunda kalacak.
Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecek.
12 yaşını tamamlamış ve henüz T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecek. Ancak 12 yaş altı kişilere bakanlık tarafından aşı tanımlaması getirilirse, bu kişiler de stadlara girebilmek için 60 gün içerisinde 2 doz aşı olmak zorunda kalacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"T.C. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren; Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecektir."
UEFA'nın güncel uygulamaları göz önünde bulundurularak ve kamu sağlığının korunması amacıyla misafir takım seyirci uygulaması 2021-2022 sezonu boyunca yapılmayacaktır. Misafir tribünlerine sadece ev sahibi takım seyircisi alınabilir."