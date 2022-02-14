Maç yayınları için TFF'ye 14 firmadan toplam 15 teklif sunuldu

Öte yandan bugün gerçekleştirilen komisyon toplantısında hangi firmaların teklif sundukları ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, mevcut yayıncı kuruluş BeIN, Türk Telekom ve Saran Group'un genel paket için teklif verdiği, yurt içi ve yurt dışından bazı firmaların ise alternatif paketler için taleplerini ilettiği öğrenildi. Daha önce ihaleyi kazanan firma ya da firmaların 21 Şubat tarihinde açıklanacağı belirtilmişti. Bugünkü açıklamada firmalara 18 Şubat tarihine kadar ek süre tanınırken ihalenin en kısa sürede sonuçlandırılacağına dair bilgi de paylaşıldı.