Maç sonunda gerginlik yaşandı

02.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:03

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup'ta Kilis Belediyespor-Gaziantep Ankasspor, karşılaşması sonrası Ankassporu futbolcular, gerginlik çıkardılar.



Kilis Belediyespor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşma sonrası Gaziantep Ankassporlu futbolcular maçın bitiş düdüğü ile birlikte, Kilis Belediyesporlu futbolcuların üzerine yürüdü. Araya Gaziantep Ankassporlu yöneticiler ile bazı sporcular girerek, gerginliği önlemeye çalıştı. Gaziantep Ankassporlu futbolcular, soyunma odasına giderken de gerginlik çıkarmaları üzerine polis devreye girerek olay çıkmasını engelledi. - KİLİS

Kaynak: İHA