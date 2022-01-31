Maç sonuçları önceden tahmin edilebilir mi? - Haberler
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Maç sonuçları önceden tahmin edilebilir mi?

DailyMotion.com - Güncel
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Ortalama bir taraftar için futbol tahmini yapmak yeterince zor ama ya yılların verilerine, istatistiksel modellere ve hatta yapay zeka teknolojisine erişiminiz olsaydı?

Ortalama bir taraftar için futbol tahmini yapmak yeterince zor ama ya yılların verilerine, istatistiksel modellere ve hatta yapay zeka teknolojisine erişiminiz olsaydı? Analiz şirketi Stats Perform ve yatırım bankası Goldman Sachs, geniş kaynaklarını kullanarak Euro 2020 tahmini yapmaya çalıştı. Veri ve yapay zeka, futbolu doğru bir şekilde tahmin edebileceği noktaya gelecek mi?

DailyMotion.com - Güncel

Goldman Sachs, Yapay Zeka, Yatırım, Futbol, Güncel, Haber

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