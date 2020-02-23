Maç sonu Uşakspor kafilesini taşlayan şahıslar tespit edildi

23.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:10

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Eyüpspor-Uşakspor karşılaşması sonrası, Uşakspor kafilesinin ve taraftarlarının bulunduğu otobüsleri taşlayan kişiler tespit edilerek, muhafaza altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan Stadyumu'nda, oynanan futbol müsabakası ile ilgili gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, müsabaka da sorunsuzca tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından saat 16.00 sıralarında Uşaksporlu futbolcuları ve taraftarlarını taşıyan otobüslerin Halitpaşa Caddesi'nden geçişi esnasında şüpheli şahıslar cadde üzerinde otobüsleri taşladı.

Olay sırasında Uşakspor kafilesini taşıyan otobüsün sağ yolcu camlarından üçü, taraftarları taşıyan otobüsün ise kapı camı kırıldı.

Her iki otobüste bulunanların yara almadığı olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden K.H. (15) ve A.A. (17) isimli yaşı küçük şahıslar Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak muhafaza altına alındı.

Yapılan incelemelerde; K.H.'nin 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca seyirden yasaklı şahıslardan olduğu tespit edildi.

Olay sonrası başka bir olumsuzluk yaşanmazken, Uşaksporlu futbolcular ve taraftarların güvenli bir şekilde ilçe dışına çıkışları sağlandı.

Kaynak: AA