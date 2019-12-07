Haberler » Spor » Maç sonu Muslera'dan 3'lü - Spor

Maç sonu Muslera'dan 3'lü

Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşen Galatasaray'ın Uruguaylı kaleci Fernando, müsabaka sonunda taraftarların istediğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

07.12.2019 22:05 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:21
Maç sonu Muslera'dan 3'lü

Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşen 'ın Uruguaylı kaleci Fernando, müsabaka sonunda taraftarların istediğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.


Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye 'nın performansı damga vurdu. Uruguaylı file bekçisi karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 3 puanın kazanmasında büyük rol oynadı.


Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da Uruguaylı kaleciye yoğun tezahüratlarda bulundu. Muslera daha sonra taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler